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Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ocak Survivor ELEME ADAYI kim oldu? Yokluk Adası'na kim gitti?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ocak Survivor ELEME ADAYI kim oldu? Yokluk Adası’na kim gitti?

Survivor 2023 yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyunu ve ilk Anlat Bakalım yarışları ardından yeni haftanın birinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Sezonun veda eden ilk ismi ünlüler takımından çıkmıştı.Yeni gitme adayı için dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Peki, "Survivor'da kim dokunulmaz oldu, kim potaya gitti?" İşte, merak edilenler...

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya rekabet yaşandı. TV8 ekranlarında yine kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?", "Survivor ilk eleme adayı kim oldu?" İşte, İşte 22 Ocak 2023 Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı...

SURVİVOR 22 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından açıklanacak. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecek.

SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Survivor 2023'te de Yokluk Adası uygulanıyor. İlk isim, 22 Ocak günü gidiyor. 2023 sezonunun Yokluk Adası hakkında detaylar konseyde netleşecek.

Yokluk Adası uygulaması ilk olarak 22 Survivor'da hayata geçirilmişti.Geçtiğimiz sezin Ilıcalı, Yokluk Adası'nı şu şekilde tarif etmişti: ''Bu haftadan itibaren aday olan isimler bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası.


Bu seferki adada yarışmacı 24 saat kalacak, tek başına kalacak, başka kimse olmayacak. Teknik ekipten hiçkimse yok. Eviniz olmayacak, battaniye olacak. Bir battaniye, siz, küçük bir tahta parçası...Güvenlik kamerası olacak. Kimseyle iletişim, ropörtaj yok. Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa, yarışmacılar 24. saatte takıma kavuşacaklar.

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