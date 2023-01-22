Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ocak Survivor ELEME ADAYI kim oldu? Yokluk Adası’na kim gitti?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya rekabet yaşandı. TV8 ekranlarında yine kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?", "Survivor ilk eleme adayı kim oldu?" İşte, İşte 22 Ocak 2023 Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı...

SURVİVOR 22 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan gönüllüler takımı oldu.