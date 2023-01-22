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ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020’de hangi meslekteki iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ATV'nin reyting rekorları kıran ve yarışması Kim Milyoner Olmak İster, tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicilere bilgi kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen soru, ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

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