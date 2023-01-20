Türkiye atv dizisi ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Mola Yeri’nde büyük yangın
Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ikinci bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu. Ateş Kuşları Mola Yeri’nin sahibi Zümrüt, Ateş Ailesi’nden kirayı zorla almaya geldiğinde içeride krize giren Sabit, büyük bir yangına sebep oldu.
'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümünde; kiralarını ödemekte güçlük çeken Ateş Ailesi'nden zorla kira istemeye gelen ve onları sokağa atmakla tehdit eden Zümrüt ve adamları, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne ulaşıp arbede çıkardılar.
Sabit'in krize girmemesi için Gülayşe, onu oyalamak için doğum günü fotoğraflarını verdi.
Fotoğrafların sayısı konusunda çok hassas olan Sabit, fotoğrafların eksik olduğunu fark edip krize girdi.
ATEŞ KUŞLARI MOLA YERİ'NDE BÜYÜK YANGIN
Öte yandan Gülayşe'yi yemeğe çıkarmak için görüntülü arayan Barbaros ise tüm bu yaşananlara uzaktan şahitlik etti. Gülayşe, Sabit'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Sabit'in kazayla kendisini itmesi sonucu sobaya çarptı. Devrilen soba, büyük bir yangına sebep oldu. Ailesine yardım etmek için gelen Ali, koşarak içeriye girmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu savruldu.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler? İl il kontenjanlar...
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kura takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...
- Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 18. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 20 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son duyurular...
- Üniversite sınavı 2023 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek?
- Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?
- Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?