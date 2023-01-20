Türkiye atv dizisi ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Mola Yeri’nde büyük yangın

ATEŞ KUŞLARI MOLA YERİ'NDE BÜYÜK YANGIN

Öte yandan Gülayşe'yi yemeğe çıkarmak için görüntülü arayan Barbaros ise tüm bu yaşananlara uzaktan şahitlik etti. Gülayşe, Sabit'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Sabit'in kazayla kendisini itmesi sonucu sobaya çarptı. Devrilen soba, büyük bir yangına sebep oldu. Ailesine yardım etmek için gelen Ali, koşarak içeriye girmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu savruldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.