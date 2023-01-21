20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
20 Ocak reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 Ocak Cuma günü ekranlara gelen Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti dizilerinden hangisinin birinci olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Total'de, AB'de ve ABC'de sıralamanın nasıl olduğunu merak eden seyirciler, "Dünün birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları nasıl? İşte 20 Ocak 2023 reyting sonuçları hakkında tüm detaylar...
Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları, seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. 20 Ocak 2023 reyting sonuçlarını merak eden seyirciler, dünün birincisinin kim olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Dünkü reyting sonuçları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları nasıl? İşte haberin detayları...
20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
20 Ocak 2023 Cuma günkü reyting sonuçlarında güncel veriler:
Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir.
Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?
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- 20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
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