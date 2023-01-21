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20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

20 Ocak reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 Ocak Cuma günü ekranlara gelen Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti dizilerinden hangisinin birinci olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Total'de, AB'de ve ABC'de sıralamanın nasıl olduğunu merak eden seyirciler, "Dünün birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları nasıl? İşte 20 Ocak 2023 reyting sonuçları hakkında tüm detaylar...

Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları, seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. 20 Ocak 2023 reyting sonuçlarını merak eden seyirciler, dünün birincisinin kim olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Dünkü reyting sonuçları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları nasıl? İşte haberin detayları...

20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

20 Ocak 2023 Cuma günkü reyting sonuçlarında güncel veriler:

20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI (AB)

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI (ABC)

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir.

Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır? Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir?

Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir.

Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?

Ateş Kuşları 2. bölüm izle ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLE
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