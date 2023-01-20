Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı? 20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu
Kanal D ekranlarının sevinlen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Cuma günleri haftanın final bölümünde puan durumu yüksek olan birinci, en düşük puana sahip olan ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, kim birinci oldu?,"Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?" İşte, 20 Ocak Cuma puan durumu.
Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Yarışmayı takip eden seyirciler, günün sonunda çeyrek altını alan gelini ve günlük puanları sorguluyor. Gelinim Mutfakta birinci olan gelin büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı, haftanın birincisi kim? İşte, merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA 1075.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gelinim Mutfakta 1075. Bölüm Fragmanı yayında! Zeynep'in sözleri Nurten Hanımı çileden çıkarıyor!
Gülnaz Hanım, kaynanalar odasında yaşadıkları sonrası ağlıyor! Bunun üzerine Zeynep kaynanalara hitaben "Bunlar" kelimesini kullanınca ortalık karışıyor! Özellikle Nurten Hanım bu hitaba çok sert tepki gösteriyor!
GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan Rabia oldu. Rekabetli geçen günde çeyrek altını takarak Rabia haftanın finaline emin adımlarla ilerlemiş oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK PUAN DURUMU
RABİA- 19
HATİCE- 17
ÖZLEM- 8
ZEYNEP- 5
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- Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı? 20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu
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