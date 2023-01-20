Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı? 20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Yarışmayı takip eden seyirciler, günün sonunda çeyrek altını alan gelini ve günlük puanları sorguluyor. Gelinim Mutfakta birinci olan gelin büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı, haftanın birincisi kim? İşte, merak edilenler...