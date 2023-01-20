ATV Ateş Kuşları 2. bölüm 2.fragmanı: Gülayşe, köksüzlerden ayrılacak mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve Köksüzlerden Ateş Kuşlarına dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor.