ATV Ateş Kuşları 2. bölüm 2.fragmanı: Gülayşe, köksüzlerden ayrılacak mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak?
Ekranların yeni dizisi Ateş Kuşları, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dramatik konusuyla dikkat çekti. Sezonun en iyi açılışını yapan ve dizinin yeni bölümünde tüm dengeler bozuluyor. İşte, Ateş Kuşları 2.bölüm 2. fragmanı...
ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, yayınlanan ilk bölümüyle reyting rekoları kırdı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2.bölümünde yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Cuma akşamları ekranlara gelen Ateş Kuşları'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...
ATEŞ KUŞLARI 2.BÖLÜM 2.FRAGMAN YAYINLANDI!
Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur.
Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?
ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve Köksüzlerden Ateş Kuşlarına dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor.
ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
İlayda Alişan - Gülayşe
Hande Soral - Mercan
Görkem Sevindik - Ali
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
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- ATV Ateş Kuşları 2. bölüm 2.fragmanı: Gülayşe, köksüzlerden ayrılacak mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak?
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