Survivor Nefise kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2023 Survivor sezonunun başlamasıyla birlikte programın sevenleri yarışmacıları araştırmaya başladı. Yedek yarışmacı olarak ünlüler takımına dahil olan milli atlet Nefise Karatay hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Survivor Nefise kimdir? 2023 Survivor yedek yarışmacısı Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?