Survivor Nefise kimdir? 2023 Survivor yedek yarışmacısı Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Survivor 2023 sezonuna yedek yarışmacı olarak katılan milli atlet Nefise Karatay ile ilgili detaylar merak edildi. Ünlüler takımında yarışmak üzere programa dahil olan Nefise Karatay ile ilgili arama motorlarında, "Survivor Nefise kimdir?", "Nefise Karatay kaç yaşında, nereli?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Survivor Nefise kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2023 Survivor sezonunun başlamasıyla birlikte programın sevenleri yarışmacıları araştırmaya başladı. Yedek yarışmacı olarak ünlüler takımına dahil olan milli atlet Nefise Karatay hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Survivor Nefise kimdir? 2023 Survivor yedek yarışmacısı Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi.
Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.
Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.
Nefise Karatay intagram hesabı 'nefiseekaratay' üzerinden paylaşımlar yapıyor.
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