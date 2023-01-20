19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...
19 Ocak 2023 Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "19 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...
Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 18 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 19 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi..
18 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...
- Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?
- Kurtlar Vadisi KAOS 1. bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak? 2023 Kurtlar Vadisi son durum ne?
- Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!
- ALDATMAK ATV İZLE! Aldatmak 17. bölüm özeti! Oylum ve Tolga aşkında neler oldu? 19 Ocak ATV CANLI YAYIN
- KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!
- Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ
- Bugün karneler saat kaçta verilecek? İstanbul'da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf karneler ne zaman dağıtılacak?
- Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi
- Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ
- EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...
- ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?