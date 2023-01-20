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19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...

19 Ocak 2023 Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "19 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 18 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 19 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi..

18 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

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