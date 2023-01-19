atv’den 4-4’lük birincilik
atv, 18 Ocak’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.
Kuruluş Osman
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 113. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman', 113. bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,88 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,40 izlenme oranı ve %19,41 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %9,86 izlenme oranı ve %22,55 izlenme payı elde ederek açık ara zirvede yer alırken, dizinin 112. Bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü sıraya yerleşti.
Esra Erol'da
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,69 izlenme oranı ve %26,48 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %6,52 izlenme oranı ve %39,60 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.
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