atv’den 4-4’lük birincilik

Kuruluş Osman

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 113. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman', 113. bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,88 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,40 izlenme oranı ve %19,41 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %9,86 izlenme oranı ve %22,55 izlenme payı elde ederek açık ara zirvede yer alırken, dizinin 112. Bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü sıraya yerleşti.