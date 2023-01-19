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18 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam en çok hangi dizi/program izlendi? Reyting birincisi...

TELEVİZYON
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18 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam en çok hangi dizi/program izlendi? Reyting birincisi...

18 Ocak 2023 Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "18 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 18 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 18 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi..

18 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşamın reytingleri henüz açıklanmadı. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

17 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

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