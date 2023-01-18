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18 Ocak Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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18 Ocak Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta, günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, 18 Ocak 2023 puan durumu...

Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 18 Ocak Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu...

18 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan gelin Hatice oldu.

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

17 Ocak Gelinim Mutfakta Günün Birincisi kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak Özlem oldu. Yeni yarışmacı Özlem aynı zamanda çeyrek altının da kazanan isimi olarak günü başarılı tamamladı. Zeynep ise -2 ceza puanı aldı.

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ÖZLEM- 19

HATİCE-17

ZEYNEP- 13- 2= 11

RABİA- 9

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