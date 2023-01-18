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17 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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17 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 17 Ocak Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 16 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...

17 Ocak 2023 Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "17 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reytingleri henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde haberimizde yer verilecektir.

16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

16 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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