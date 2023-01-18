Gelinim Mutfakta ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? Bu tarif ayrılık acısını unutturacak! Tarifi, yapılışı ve malzemeler...
Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Program, yarışmacılarının yanı sıra yapılan yemek tarifleriyle de dikkat çekiyor. Bugün yayınlanan bölümde ise gelinlerden ayrılık acısı yemeğini yapmaları istendi. Ekran başındaki izleyiciler, "Ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır?" sorusunu sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta ayrılık acısı tarifi ve gerekli malzemeler!
Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde gelinler, ayrılık acısı yemeği ile karşımıza çıktı. Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelin Mutfakta'nın sıkı takipçileri, yapılan yemekleri evlerinde denemek istiyorlar. Peki, Gelinim Mutfakta Ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? İşte, acı sevenlerin favori lezzeti olacak ayrılık acısı tarifi...
GELİNİM MUTFAKTA AYRILIK ACISI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Tortelini ekmeği ile hazırlanan ayrılık acısı tarifinde acı ve et bir araya geliyor. Enchilada sosu ile enfes bir tada dönüşüyor.
AYRILIK ACISI YEMEĞİ MALZEMELERİ
6 adet orta boy tortilla ekmeği
3 parça tavuk bonfile
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı çiçek yağı
Biberli harç için;
2 adet kapya biberi
8 adet arnavut biberi
3 adet sivri biber
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı çiçek yağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Enchilada sosu için;
2 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı domates püresi
1,5 su bardağı su
1 küçük diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
6 dilim cheddar peyniri
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım demet maydanoz
AYRILIK ACISI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle biberli harcı için biberleri soğanı ince ince keserek baharatları ekleyin ve tavada soteleyin.
Bonfileyi julyen kesip tuzlayıp biberli harcın olduğu tavada kızgın tavada pişirin.
Enchilada sosu için; sos tenceresine zeytinyağı dökün ve kızdırın. Üzerine un ilave ederek 2-3 dakika kavurun. Daha sonra domates salçası, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, kekik ve kimyon ekleyerek karıştırın. Karışıma tavuk suyunu ekledikten sonra bir kez daha karıştırın ve kısık ateşte 10 dakika kaynatın.
Tortilla ekmeklerini servis tabağına serin, üzerine bonfileyi ve onun üzerine de sosunu dökün.
En üste peynirli karışımı serpiştirerek tortilla ekmeğine sarın ve servis edin. Afiyet olsun...
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