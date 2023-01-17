NETFLİX zamlı fiyatlar ne kadar oldu? 2023 Netflix üyelik ücretleri kaç TL? 1,2,4 kişilik üyelik paketleri...
2023 yılına girilmesiyle birlikte Netflix üyelik ücretlerine zam geldi. Popüler dijital platformda temel, standart ve özel plan fiyatları yeniden güncellenmiş oldu. Dizi ve film izleme platformu Netflix'in zam haberini duyanlar, "Netflix zamlı fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Netflix Ocak ayı güncel fiyatlar...
Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'e zam geldi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar merak konusu oldu Birçok kişi arama motorlarında temel plan, standart plan ve özel plan fiyatını araştırıyor.İşte, Netflix güncel paket ücretleri...
NETFLİX FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. .Netflix aboneleri temel plan için 45,99 TL ödüyordu. Temel plan fiyatı, 45,99'TL'den 63,99 TL'ye yükseldi.
Standart Plan ücreti ise 69,99 TL'den 97,99 TL'ye çıktı.
Özel Plan ücreti ise 93,99 TL'den 130,99 TL'ye yükseldi.
Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel plan için 26,99 TL, Standart plan için 40,99 TL, Özel plan içinse 54,99 TL alıyordu.
NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.
Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.
Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.
Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.
'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.
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