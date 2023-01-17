NETFLİX zamlı fiyatlar ne kadar oldu? 2023 Netflix üyelik ücretleri kaç TL? 1,2,4 kişilik üyelik paketleri...

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.