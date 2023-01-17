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16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...

16 Ocak 2023 Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "16 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları....

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 16 Ocak Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 16 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...

16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

15 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Survivor 2023 yarışması dün akşam yeni dönemiyle reyting yarışında yerini aldı. Total'de birinci sırada Survivor, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

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