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Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı başlıyor

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı başlıyor

Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı, atv ve MinikaGO’da aynı gün yayına giriyor. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı 21 Ocak’ta başlıyor.

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