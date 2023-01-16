Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyordu.