Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut kaç yaşında, nereli?
Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Programa katılan yarışmacılar da açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak yarışmaya katılan Hatice Karabulut'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? İşte, merak edilenler...
Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfak'ta yarışmacılarıyla dikkat çekti. Son zamanlarda en fazla merak edilen kişi ise Hatice oldu. Yarışmacı Hatice'nin hayatını merak edenler, "Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut kaç yaşında, nereli? " gibi soruları gündeme getiriyor. İşte, Hatice hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?
Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyordu.
16 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün şıhıl mahşi tarifini en iyi hazırlayan gelin aynı zamanda çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta bugün birinci olan şanslı gelin Hatice günün birincisi olarak çeyrek altını da yakasına taktı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
HATİCE- 19
ÖZLEM- 17
RABİA- 8
ZEYNEP- 8
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