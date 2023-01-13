Gelinim Mutfakta 1070. BÖLÜM: 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, Gelinim Mutfakta 1070. bölüm kazananı...
Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor.Programın takipçileri ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Ocak Cuma gününün kazananı ve puan durumu....
13 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı alan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfak'ta programı hafta içi her gün saat 13:00 'te yayınlanıyor. Programda bugün en yüksek puanı Rabia topladı ve çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK 2023 KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Özlem oldu. Zeynep ise tavukları fırından çıkarıp sosa bulamadığı için, -2 ceza puanı alarak puanının düşmesine neden oldu.
ÖZLEM- 21puan
HATİCE- 14 puan
RABİA- 13 puan
ZEYNEP- 4 puan
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ Mersin KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! 2.122 Konut hak sahipleri listesi!
- AUZEF SINAV TAKVİMİ: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Ateş Kuşları 2. Bölüm FRAGMANI İZLE | ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. Bölüm özeti...
- TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri
- ATEŞ KUŞLARI İZLE | Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz izle! ATV CANLI YAYIN...
- EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... SSK, BAĞ-KUR... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
- GS-HATAYSPOR MAÇ SONUCU | 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı
- Yalı Çapkını'nda flaş iddia! Yasak aşkına geri dönüyor! Ferit Korhan çıldırdı, kaos istiyor!
- HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI
- İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?
- 29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!