Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her cuma günü yeni bölümü izleyiciyle buluşan dizinin son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle yayına ara verilen Arka Sokaklar'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Arka Sokaklar'ın 639'uncu yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında 'Da Vinci Şifresi' adlı film yer alıyor. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 20 Ocak'ta başlaması bekleniyor.