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Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?

Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle yayına ara vermişti. Son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Her cuma izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar'ın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her cuma günü yeni bölümü izleyiciyle buluşan dizinin son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle yayına ara verilen Arka Sokaklar'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Arka Sokaklar'ın 639'uncu yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında 'Da Vinci Şifresi' adlı film yer alıyor. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 20 Ocak'ta başlaması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

ARKA SOKAKLAR 637. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

11 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 637. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem'i yakalamaya çalışan Rıza Baba, ona ulaşabilmek için Nurcan'ı gizli göreve yolluyor!

Kadem, Yavuz tarafından yakalanır. Heyecanlı operasyonda Kadem'i bir sürpriz beklemektedir. Derya'nın yüklü miktarda borcu vardır. Haksız suçlamalarla birlikte Derya'yı zor anlar bekler. Dilek'in nişanlısı Mete ve eski sevgilisi Tunç karşı karşıya gelir. Dilek bu olaylarda ikisinin arasında kalacaktır. Ayşe, ablasının yüzündeki morlukları görür. Eniştesi Hikmet'i son kez uyaracaktır. Amina ülkeden sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kalacaktır. Buna neden olan kişi ise öz kardeşi Asaf'tan başkası değildir.

ARKA SOKAKLAR 636. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

4 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 636. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem, mallarına el koyan ekipten intikam almak için Yavuz Komiseri kaçırıyor!

Ekip, Kadem'in uyuşturucularına el koyar. Her şeyi elinden alınan Kadem, intikam almak için Yavuz'u seçer.

Atıf yıllar önce parktan Sema adında küçük bir kız çocuğu kaçırır. Sema yıllar boyu Atıf'tan şiddet görür; ama Atıf, yaptıklarının cezasını ödeyecektir.

Şule, gittiği spor salonuna kredi kartı bilgilerini verince Çoban ailesinin başına beklenmedik işler açılacaktır.

Tunç'un eski nişanlısı Dilek, Mete adında biriyle ilişki yaşamaya başlamıştır. Mete zengin bir ailenin oğludur ama onun da gizlediği bazı gerçekler bulunmaktadır.

ARKA SOKAKLAR 635. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

28 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 635. Bölümünde ekip, uyuşturucu baronu Kadem ile ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor!

Uyuşturucu baronu Kadem'in başı ekip yüzünden derttedir. Eline geçen ilk fırsatta piyasayı yeniden ele geçirmeye çalışır.

Amina, kardeşi Asaf tarafından hiç beklenmedik bir olayla karşılaşacaktır.

Murat, kumar borcu yüzünden çocuğu Timuçin'i tehlikeye atar. Ekip Timuçin'i kurtarmak için var güçleriyle çalışacaktır.

Merve'nin başına gelen kötü olaylar abisi Doğan'ı harekete geçirir. Doğan kardeşinin intikamını almaya çalışır.

Yavuz'un geçmişi peşini bırakmaz. Bu durum onun ekipteki görevini sorgulamasına neden olacaktır.

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