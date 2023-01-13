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12 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı hangi dizi/program birinci oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Ömer...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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12 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı hangi dizi/program birinci oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Ömer...

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 26 Aralık Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki 12 Ocak 2023 Perşembde reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 12 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 12 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

12 OCAK REYTİNGSONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşamın reyting sonuçları saat 10:00'da açıklanacaktır.

11 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ocak 2023 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ATV ANA HABER ATV

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