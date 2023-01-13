12 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı hangi dizi/program birinci oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Ömer...

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 12 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 12 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

12 OCAK REYTİNGSONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşamın reyting sonuçları saat 10:00'da açıklanacaktır.