12 Ocak 2023, Perşembe
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Gelinim Mutfakta 12 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

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Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Gelinim Mutfakta 12 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Gelinim Mutfakta programında günün kazananı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, yanıtı...

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 12 Ocak Perşembe gününün kazananı ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK 2023 KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Özlem oldu. Zeynep ise tavukları fırından çıkarıp sosa bulamadığı için, -2 ceza puanı alarak puanının düşmesine neden oldu.

ÖZLEM- 21puan

HATİCE- 14 puan

RABİA- 13 puan

ZEYNEP- 4 puan

GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfak'ta programı hafta içi her gün saat 13:00 'te yayınlanıyor. Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

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