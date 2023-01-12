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Kısmetse Olur saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Kısmetse Olur saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kısmetse Olur programının, yayınlandığı saat ve kanal izleyiciler tarafından araştırılıyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen program, YouTube üzerinden yayınlanıyor. Dün yayınlanan programın ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, "Kısmetse Olur saat kaçta, hangi kanalda?", "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı" İşte, cevabı...

Kısmetse Olur 28.bölüm saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme getirildi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?

KISMETSE OLUR 28.BÖLÜM BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18:30'da yayınlanıyor. Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programın yeni bölümü bugün YouTube üzerinden yayınlanacaktır.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HANGİ KANALDA?

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLER?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı oldu.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan oldu. İlk haftadan elenen Kaan'ın yerine Furkan geldi.

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