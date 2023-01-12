Kısmetse Olur saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kısmetse Olur 28.bölüm saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme getirildi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?

KISMETSE OLUR 28.BÖLÜM BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18:30'da yayınlanıyor. Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programın yeni bölümü bugün YouTube üzerinden yayınlanacaktır.