11 Ocak Reyting Sonuçları açıklandı mı? TOTAL ve AB sıralamasında hangi dizi/program birinci oldu? Dünün zirvesinde...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
11 Ocak 2023 Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 8 Ocak Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları...
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 11 Ocak Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 11 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
11 OCAK REYİTNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Ocak Çarşamba reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
10 OCAK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!
TOTAL
2 - Esra Erol'da
3 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
AB
2 - Ana Haber
3 - Ben Bu Cihana Sığmazam
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- 11 Ocak Reyting Sonuçları açıklandı mı? TOTAL ve AB sıralamasında hangi dizi/program birinci oldu? Dünün zirvesinde...
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