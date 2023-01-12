11 Ocak Reyting Sonuçları açıklandı mı? TOTAL ve AB sıralamasında hangi dizi/program birinci oldu? Dünün zirvesinde...

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 11 Ocak Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 11 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

11 OCAK REYİTNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ocak Çarşamba reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı.