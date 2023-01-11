Osman Bey Kantakuzenos’un cezasını işte böyle kesti

"SENİN DE ACINI DİNDİRECEĞİM"

Kantakuzenos'un "Bu topraklara sadece acı getirdiniz!" sözlerine karşılık Osman Bey "Biz acıyı dindireniz! Getiren sizsiziniz! Senin de acını dindireceğim! Kelleni alarak!" sözleriyle yanıt verdi.

Bozguna uğraması ve diz çökmesine rağmen Kantakuzenos "İntikamım senden alınacak! Hatunundan! Çocuklarından! Ölülerinin kemiklerine kadar yakacağız! Sizi bu topraklardan tamamen sileceğiz! Göreceksin!" şeklinde meydan okurken Osman Bey de "Yoo… Gideceksiniz! Garbın denize dayandığı yere kadar! Sizi kıyamet gününe kadar kovalayacağız! Ya sürülüp ya yok olup gideceksiniz!" diyerek Kantakuzenos'un cezasını tek bir kılıç darbesiyle kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 112. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.