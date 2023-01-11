Bu sahne Kuruluş Osman’a damga vurdu | Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası

"YARIŞACAĞIZ"

Osman Bey'in verdiği güçle mutlu olan Bala Hatun, "Amma öyle haybeye varmak olmaz! Yarışacağız! Kazanan diğerine bir armağan alacak!" sözlerine Osman Bey tebessümle "Çiçek yetmedi bir de hediye mi istersin?" sözleriyle karşılık verdi.

Bala Hatun'un "Şimdiden kaybedeceğini bilmen iyidir Osman Bey!" sözleri karşısında Osman Bey, Alaca'ya güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 112. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.