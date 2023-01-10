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Müge Anlı haftaya birincilikle başladı! Yine en çok izlenen, yine en çok konuşulan

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Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Müge Anlı haftaya birincilikle başladı! Yine en çok izlenen, yine en çok konuşulan

Hafta içi her gün ekrana gelen, tüm Türkiye’nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ise Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı ve %48,20 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %8,64 izlenme oranı ve %48,60 izlenme payı alarak iki kategoride de gün birincisi oldu, tüm rakiplerini geride bıraktı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI!

Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen Sapık Sinan, Tokat'ta 17 Aralık günü kaybolan Arife Gökçe olayında şüpheli olarak görüldü. Kayıp kadının kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Sapık Sinan başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklandı.

Tüm Türkiye Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'tan beri kayıp olan Arife Gökçe'nin olayını konuşuyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 12 torun ve 5 çocuk annesi 64 yaşındaki Arife Gökçe olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan karakola götürülerek gözaltına aldı. Gökçe'nin kardeşine de mesajlar gönderdiği ortaya çıkan, yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen Sinan başka bir suçtan tutuklandı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir oğlan çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp Arife Gökçe ile ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan Sardoğan'a benzediğini fark etti. Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu.

Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sinan Sardoğan olduğu tespit edildi.

Sapık Sinan’ın çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı SAPIK SİNAN'IN ÇOCUĞU NASIL KANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

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