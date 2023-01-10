Müge Anlı haftaya birincilikle başladı! Yine en çok izlenen, yine en çok konuşulan

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir oğlan çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp Arife Gökçe ile ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan Sardoğan'a benzediğini fark etti. Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu.