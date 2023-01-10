9 Ocak REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Pazartesi günü reyting birincisi hangi dizi/program oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Müge Anlı ile Tatlı Sert...
9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 9 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları...
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 9 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
8 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI
8 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Teşkilat", 2. sırada "Gülbin Tosun İle Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada "Show Ana Haber" yer aldı.AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye" yer aldı.
9 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
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