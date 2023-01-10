9 Ocak REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Pazartesi günü reyting birincisi hangi dizi/program oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Müge Anlı ile Tatlı Sert...

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 9 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

8 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

8 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.