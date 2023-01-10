Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…

İddiaya göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de o dönem 12 yaşında olan A.A. ve kardeşi M.A. evlerinin önünde oyun oynarken ismini 'Osman' olarak bildikleri 30 – 35 yaşlarında 1.70 boylarında mavi renkli kot pantolonlu birisi gelmişti. Gelen kişi iddiaya göre çocuklara şişe toplamaya yardım eder misiniz dedi. Bunun üzerine çocuklardan A.A. ile metruk bir binada hamama benzeyen bir alana götürüp cinsel istismarda bulunmuş olayı kimseye söylemesi için ise tehdit etmişti.