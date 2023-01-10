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Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesinde Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip kendisini metruk bir alana götürdüğünü söylemişti. Türkiye'yi çıldırtan sapık Sinan'ın küçük çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:33
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Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…

Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan S, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…

İddiaya göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de o dönem 12 yaşında olan A.A. ve kardeşi M.A. evlerinin önünde oyun oynarken ismini 'Osman' olarak bildikleri 30 – 35 yaşlarında 1.70 boylarında mavi renkli kot pantolonlu birisi gelmişti. Gelen kişi iddiaya göre çocuklara şişe toplamaya yardım eder misiniz dedi. Bunun üzerine çocuklardan A.A. ile metruk bir binada hamama benzeyen bir alana götürüp cinsel istismarda bulunmuş olayı kimseye söylemesi için ise tehdit etmişti.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…

PROGRAMA ÇIKINCA EŞKAL TESPİT EDİLDİ

Çocuk ve ailelerinin şikayeti üzerine o dönem Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli şahsın kimliği bir türlü tespit edilemedi. Ta ki Sinan Sardoğan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkana kadar. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Müge Anlı İle Tatlı Sert Programına katılan kişinin eşkalini inceledi.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın, eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…

Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınan şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.