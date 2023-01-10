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Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın tecavüz ettiği çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Benimle gel yakında bir yerde…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesinde Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip kendisini metruk bir alana götürdüğünü söylemişti. Türkiye'yi çıldırtan sapık Sinan'ın küçük çocuğu nasıl kandırdığı ortaya çıktı.