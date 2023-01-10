MasterChef 2023 Türkiye'nin kazananı belli oldu! İşte büyük ödülün sahibi...
MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. 2023 sezonu kıyasıya rekabetle geçerken, 10 Ocak'ta yaıynlanan final bölümü ile finalistler kozlarını paylaştı. 10 Ocak 2023 tarihli final programında 2023 şampiyonu belirlendi. MasterChef Türkiye'de Kıvanç, Metin ve Ayaz son üçe adını yazdırmıştı. MasterChef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.
MasterChef Türkiye 2023 programında final rüzgarı esti. İki yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği yarışmada 2023 şampiyonluğu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şefin sunumu ile ekranlara gelen MasterChef programında final tamamlandı. İşte yarışmanın kazananı...
MASTERCHEF TÜRKİYE 2023 FİNALİSTLERİ KİMLER?
MasterChef Türkiye'de Kıvanç, Metin ve Ayaz son üçe adını yazdırmıştı. Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?
MasterChef şampiyonluk ödülü belli oldu. Buna göre, 2023 MasterChef şampiyonuna lüks marka bir otomobil verildi.
MASTERCHEF GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER
Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.
MASTERCHEF METİN KİMDİR?
MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.
MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 31 yaşında ve 7 yıldır aşçılık yapıyor. İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı. Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.
KAZANAN YARIŞMACI KİM?
MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 şampiyonu Metin oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?
- MASTERCHEF KIVANÇ kimdir, kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? MasterChef Kıvanç Karadeniz hayatı ve kariyeri
- MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI
- MasterChef 2023 ŞAMPİYON ÖDÜLÜ nedir? 2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL?
- NİŞASTA HELVASI TARİFİ | MasterChef final tatlısı Nişasta Helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kum kum helva için püf noktaları
- Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek?
- Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Nereli, evli mi? 2023 MasterChef şampiyonu METİN YAVUZ'un hayat hikayesi
- EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT'li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?
- Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi?