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YALI ÇAPKINI fragmanı ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 17. bölüm ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını Sultan Ferit'in neyi oluyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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YALI ÇAPKINI fragmanı ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 17. bölüm ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını Sultan Ferit’in neyi oluyor?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Fenomen dizi yayınlandığı ilk günden bu yana geniş izleyici kitlesine ulaşarak adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Peki Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalar arama motorlarında sıklaştı. Gülseren Buğdayıcıoğlu imzası taşıyan ve başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni fragmanı hala yayınlanmadı. Peki Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte detayları...

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığına dair resmi bir açıklama bulunmamakta. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanının Salı veya Çarşamba günü itibarıyla paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI FRAGMAN İZLE

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınladığında, "https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar" linkinden izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimine gitti. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Ferit, beklenmedik olaylarla dolu bir gece yaşamıştır.

Dizide geçtiğimiz hafta, Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Seyran'ı gidip kaçıran ve çiftlik evine götüren Ferit, tüm aileyi bir araya getirmek için bir davet verdi.

Seyran'ın yeni yıl partisi hayalini gerçeğe dönüştüren Ferit, dedesi ve Kazım Ağa'nın da barışmasına vesile oldu.

SULTAN FERİT'İN NEYİ OLUYOR?

Ferit evdeki hizmetçi Sultan ile de yasak aşk yaşadığı geçtiğimiz bölümlerde ortaya çıkmıştı. Yalı Çapkını karakterlerinden Sultan'ın tuhaf hareketleri dikkat çekerken Ferit ile ilişkisine dair detaylar da merak ediliyor. İlerleyen bölümlerde ikilinin arasındaki ilişkinin netleşmesi bekleniyor.

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