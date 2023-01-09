MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı? Finale kalan yarışmacı...
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’de final haftası heyecanı sürüyor. Yeni sezonda final haftasında şef ceketleri giyildikten sonra yarı finalist olan isimler netleşmiş, Ayaz, Metin ve Kıvanç yarı finale yükselmişti. 3 yarışmacıdan birisi de dün akşam finale yükseldi. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef ilk finalist kim oldu?
MasterChef Türkiye'nin 8 Ocak 2023 günü yayınlanan son bölümünde yarı finalistler Kıvanç, Metin ve Ayaz, finale ilk çıkan yarışmacı olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan ve ilk finalist olan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "MasterChef ilk finalist kim oldu, finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün yaşanan bölümle ilgili tüm merak edilenler...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümdünde finalin ilk yarışmacısı belli oldu. Tatlıdan sonra finale yükselen ilk isim açıklandı. MasterChef'te finale yükselen ilk isim Kıvanç oldu.
MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?
Acun Ilıcalı yapımcılığında 8 Ocak 2023 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye son bölümde Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında oynanan zorlu 3 aşamalı yarı final oyunlarının son aşamasında 3 yarışmacının toplam puanları şöyle şekillendi,
Metin 69
Kıvanç 71
Ayaz 65
"ŞAMPİYON OLMAYA GİDİYORUM DEMİŞTİM"
Kıvanç, ''Çok mutluyum, huzurluyum. Beni yetiştiren ustama, şefime aileme, şampiyon olmaya gidiyorum dedim. Kimse şampiyonluğu hayal etmeden bu yarışmaya gelmez. Yeri geldi çok hata yaptım. Rahattım, en azından kendi tabaklarımı yaptım.
Kendi istediklerimi size geçirmeye çalıştım. Hayal gücümü size anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey bitmedi. Asıl olay şimdi başlıyor. İki tane menümüz var. İçimizden, hayal gücümüzle bir tabak çıkaracağız. Çalışmam gereken çok yer var.'' Dedi.
Kıvanç, ''Gurur verici bir şey, 21 rakibimi geride bıraktım. Her şey yeni başlıyor.'' İfadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı? Finale kalan yarışmacı...
- Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- 9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları
- Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?
- 2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? Kayıp Arife Gökçe...
- 8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting birincisi kim oldu?
- SSK - Bağkur emeklilik şartları neler? EYT ile emeklilik hesabı nasıl, nereden yapılır? Yeni maaş hesabı...
- Elazığ'da deprem son dakika! 9 Ocak Elazığ depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!
- İmar affı 2023'te çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İmar Barışı hakkında son açıklamalar
- TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?