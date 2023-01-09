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MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı? Finale kalan yarışmacı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı? Finale kalan yarışmacı...

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’de final haftası heyecanı sürüyor. Yeni sezonda final haftasında şef ceketleri giyildikten sonra yarı finalist olan isimler netleşmiş, Ayaz, Metin ve Kıvanç yarı finale yükselmişti. 3 yarışmacıdan birisi de dün akşam finale yükseldi. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef ilk finalist kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 8 Ocak 2023 günü yayınlanan son bölümünde yarı finalistler Kıvanç, Metin ve Ayaz, finale ilk çıkan yarışmacı olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan ve ilk finalist olan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "MasterChef ilk finalist kim oldu, finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün yaşanan bölümle ilgili tüm merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümdünde finalin ilk yarışmacısı belli oldu. Tatlıdan sonra finale yükselen ilk isim açıklandı. MasterChef'te finale yükselen ilk isim Kıvanç oldu.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 8 Ocak 2023 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye son bölümde Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında oynanan zorlu 3 aşamalı yarı final oyunlarının son aşamasında 3 yarışmacının toplam puanları şöyle şekillendi,

Metin 69
Kıvanç 71
Ayaz 65

"ŞAMPİYON OLMAYA GİDİYORUM DEMİŞTİM"

Kıvanç, ''Çok mutluyum, huzurluyum. Beni yetiştiren ustama, şefime aileme, şampiyon olmaya gidiyorum dedim. Kimse şampiyonluğu hayal etmeden bu yarışmaya gelmez. Yeri geldi çok hata yaptım. Rahattım, en azından kendi tabaklarımı yaptım.

Kendi istediklerimi size geçirmeye çalıştım. Hayal gücümü size anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey bitmedi. Asıl olay şimdi başlıyor. İki tane menümüz var. İçimizden, hayal gücümüzle bir tabak çıkaracağız. Çalışmam gereken çok yer var.'' Dedi.

Kıvanç, ''Gurur verici bir şey, 21 rakibimi geride bıraktım. Her şey yeni başlıyor.'' İfadelerini kullandı.

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