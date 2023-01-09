MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı? Finale kalan yarışmacı...

Kendi istediklerimi size geçirmeye çalıştım. Hayal gücümü size anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey bitmedi. Asıl olay şimdi başlıyor. İki tane menümüz var. İçimizden, hayal gücümüzle bir tabak çıkaracağız. Çalışmam gereken çok yer var.'' Dedi.

Kıvanç, ''Gurur verici bir şey, 21 rakibimi geride bıraktım. Her şey yeni başlıyor.'' İfadelerini kullandı.