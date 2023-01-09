Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 25. bölüm bugün mü, ne zaman?
Kısmetse Olur 25. bölüm için araştırmalar hız kazandı. Cumartesi yayınlanan programın ardından izleyiciler, heyecanla yeni bölümü bekliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen program, YouTube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 25. bölüm bugün var mı, yok mu? İşte, detaylar...
Kısmetse Olur 25.bölüm saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme getirildi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?
KISMETSE OLUR 25.BÖLÜM BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18:30'da yayınlanıyor. Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programın yeni bölümü bugün YouTube üzerinden yayınlanacaktır.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HANGİ KANALDA?
Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.
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