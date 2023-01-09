Gelinim Mutfakta 9 Ocak PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? sorusu haftanın ilk gününde izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Programın takipçileri bugün de "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gelinim Mutfakta 9 Ocak Pazartesi gününün kazananı ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK KİM KAZANDI?

6 Ocak Cuma günü yayınlanan programda çeyrek altını kazanan Hatice oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler sunucu Nursel Ergin ve kayınvalideler en yüksek puanı almak için ıspanak nazik yaptı. Günün kazananı Zeynep oldu. Elenen isim ise Ece oldu. Hatice ve Zeynep 82 puanla berabere kaldı. Kura çekiminde ise bilezikleri Zeynep kazandı.