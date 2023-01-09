09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

8 Ocak 2023 Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 8 Ocak Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 8 Ocak Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 8 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

7 OCAK 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Kardeşlerim", 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Gönül Dağı" dizisinin özeti ve 3. sırada "Kardeşlerim" yer aldı.

8 OCAK 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazar akşamı eklanra gelen dizi ve programlar reyting birincisi olmak için birbirleriyle yarıştı. Dünün reyting sonuçları birazdan haberimizde yer alacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA