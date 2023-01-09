8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 8 Ocak Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 8 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...