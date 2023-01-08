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2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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2022’de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 Ekim Pazar günü sorulan "2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 08 Ocak 2023 tarihinde "2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?

A: 1972

B: 1982

C: 1997

D: 2012

CEVAP: C

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