"2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 08 Ocak 2023 tarihinde "2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin tanımına göre hangi yılda evlenmiştir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?