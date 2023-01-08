"Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 08 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?" sorusunun cevabı...