Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 08 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?" sorusunun cevabı...
SORU:Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
A: Kertenkeleler
B: Midyeler
C: Denizanaları
D:Sivrisinekler
CEVAP: B
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- Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nde sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
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