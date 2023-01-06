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Günden güne rekora koşuyor! Müge Anlı son günlerin ve sezonun en çok izlenme payına ulaştı!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Günden güne rekora koşuyor! Müge Anlı son günlerin ve sezonun en çok izlenme payına ulaştı!

Türkiye televizyonlarında gündüz kuşağında en çok izlenen program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, günden güne rekorlar kırmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, aldığı izlenme payıyla sezon içinde tüm rakiplerini geride bıraktı.

Hafta içi her gün ekrana gelen, Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,44 izlenme oranı ve yüzde 49,35 izlenme payı AB'de yüzde 7,12 izlenme oranı ve yüzde 51,77 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 9,09 izlenme oranı ve yüzde 52,05 izlenme payı alarak yine hem gün birincisi oldu hem de aldığı izlenme payıyla sezon içinde tüm rakiplerini geride bıraktı.

ARİFE GÖKÇE CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu.

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan hakkındaki konuşulmaya devam edildi.

Dünkü yayında yine ihbarlar yağdı. Daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti. Yayında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, Jasat timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel Ataköy beldesinde arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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