Günden güne rekora koşuyor! Müge Anlı son günlerin ve sezonun en çok izlenme payına ulaştı!

Hafta içi her gün ekrana gelen, Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,44 izlenme oranı ve yüzde 49,35 izlenme payı AB'de yüzde 7,12 izlenme oranı ve yüzde 51,77 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 9,09 izlenme oranı ve yüzde 52,05 izlenme payı alarak yine hem gün birincisi oldu hem de aldığı izlenme payıyla sezon içinde tüm rakiplerini geride bıraktı.