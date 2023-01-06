Arka Sokaklar bu akşam var mı? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 639. bölüm yayınlanacak mı, final mi yaptı? 6 Ocak Kanal D Yayın akışı
Arka Sokaklar bu akşam var mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Fenomen dizinin haftalardır yayınlanmaması izleyicisini endişelendirdi. En son 638. bölümü ile ekranlara gelen dizide yeni bölüm için nefesler tutuldu. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 639. bölüm yayınlanacak mı, final mi yaptı?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 638. bölümünün ardından yayınlanmamaya başlaması izleyicisini meraklandırdı. Haftalardır yeni bölümü bekleyen dizinin sevenleri sebebini öğrenmeye çalışıyor. Arka Sokaklar dizisi ile ilgili final mi yaptığı yoksa ara mı verildiği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 639. bölüm yayınlanacak mı?
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?
Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 6 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'Mumya' filmi yer alıyor. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 13 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.
KANAL D 06 OCAK YAYIN AKIŞI!
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mumya (Yabancı Sinema)
22:15 Mumya
00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)
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