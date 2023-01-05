Kısmetse Olur Çağrı kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YENİ YARIŞMACI Çağrı kaç yaşında, ne iş yapıyor?
5 yıl aradan sonra 12 Aralık Pazartesi günü ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da yayınlanıyor. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı programın 21. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Elenen yarışmacıların yerine gelecek isimler de merak konusu oldu. Kısmetse Olur'un 22. bölüm tanıtımı yayınlandı. İşte, fragmanda yer alan yeni damat adayı Çağrı hakkında merak edilenler...
Bir döneme damga varan Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlara geldi. Youtube'de yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan programın 21.bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Öykü Serter'in sunduğu programda veda eden iki isim belli oldu. Zeyd ve Merve'nin vedasının ardından yerine gelecek isimler merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur evine gelen yeni yarışmacısı Çağrı hakkında merak edilenler..
KISMETSE OLUR EVİNE VEDA EDEN İSİMLER!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Haftanın popüler gelin ve damat adayı ise Yeliz ve Erhan oldu.Programda Yeliz ve Erhan'ın aldığı oyların eşit olması sebebiyle iki yarışmacı da evini koruyamadı. Potaya giren Merve ve Zeyd birlikte yarışmaya veda etti.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ ÇAĞRI KİMDİR?
Oyuncu ve model olduğu öğrenilen Çağrı hakkında detaylar geldikçe bilgilendireceğiz.
Yayınlanan fagmana göre; Çağrı ve Yeliz arasında bir yakınlaşma yaşanıyor. Ayrıca Cansel de Çağrı'yı beğeniyor.
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü gelin adayları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Ayşenur, Elif.
Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Çağrı, Kaan ve Oğulcan oldu..
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!
- AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!
- Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e gelecek mi? SON DURUM!
- 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?
- EYT'li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5'li kazançla düğün bayram edilecek! EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!
- XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19'un en yeni varyantı ABD'de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye'de görüldü mü?
- 3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...
- Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- EYT Meclis'e ne zaman sunulacak? 2023 Ocak TBMM takvimi: EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
- 15 Tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2022-2023 tatil takvimi
- Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!
- 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 7. Yargı Paketi'nde maddeleri neler, hangi maddeleri içeriyor?