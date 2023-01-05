Kısmetse Olur Çağrı kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YENİ YARIŞMACI Çağrı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Bir döneme damga varan Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlara geldi. Youtube'de yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan programın 21.bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Öykü Serter'in sunduğu programda veda eden iki isim belli oldu. Zeyd ve Merve'nin vedasının ardından yerine gelecek isimler merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur evine gelen yeni yarışmacısı Çağrı hakkında merak edilenler..

KISMETSE OLUR EVİNE VEDA EDEN İSİMLER!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Haftanın popüler gelin ve damat adayı ise Yeliz ve Erhan oldu.Programda Yeliz ve Erhan'ın aldığı oyların eşit olması sebebiyle iki yarışmacı da evini koruyamadı. Potaya giren Merve ve Zeyd birlikte yarışmaya veda etti.