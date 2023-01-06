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YALI ÇAPKINI 16. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? Fenomen diziye o isim dahil oluyor!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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YALI ÇAPKINI 16. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? Fenomen diziye o isim dahil oluyor!

Yalı Çapkını 16. bölüm 2. fragmanı arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin sevenleri yeni bölüme dair daha fazla ipucuna sahip olabilmek için 2. fragmanı heyecanla bekliyorlar. Peki Yalı Çapkını 16. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin 16. bölüm 2. fragmanının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını 16. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisinin 16. bölüm 2. fragmanı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

SÜRPRİZ TRANSFER

Diziye son olarak güzel oyuncu Mine Tugay katıldı. Mine Tugay diziye Orhan'ın eski sevgilisi Defne karakteriyle dahil olacak. Ünlü oyuncunun diziye katılması izleyicide büyük heyecan yaratırken bir ismin daha veda edeceğinin duyulması şok etkisi yarattı.

DEFNE KARAKTERİ HAKKINDA

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlacak. Böylece ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek.

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