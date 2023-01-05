Kısmetse Olur YENİ GELİN ADAYI! Kısmetse Olur Elif kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bir döneme damga varan Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlara geldi. Youtube'de yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan programın 21.bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Öykü Serter'in sunduğu programda veda eden iki isim belli oldu. Zeyd ve Merve'nin vedasının ardından yerine gelecek isimler merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur evine gelen yeni gelin adayı Elif hakkında merak edilenler...

KISMETSE OLUR ELİF KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Elif, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. Yeni gelin adayı Elif ile ilgili detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz. Yayınlanan fragmana göre; Elif ve Serdar arasında bir espirileşme yaşanıyor.