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Kısmetse Olur YENİ GELİN ADAYI! Kısmetse Olur Elif kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Kısmetse Olur YENİ GELİN ADAYI! Kısmetse Olur Elif kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Kısmetse Olur Aşkın Gücü programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur'un 21.bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eve veda eden iki ismin ardından yeni gelen yarışmacılar merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur evinin yeni gelin adayı Elif'in hayatı...

Bir döneme damga varan Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlara geldi. Youtube'de yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan programın 21.bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Öykü Serter'in sunduğu programda veda eden iki isim belli oldu. Zeyd ve Merve'nin vedasının ardından yerine gelecek isimler merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur evine gelen yeni gelin adayı Elif hakkında merak edilenler...

KISMETSE OLUR ELİF KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Elif, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. Yeni gelin adayı Elif ile ilgili detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz. Yayınlanan fragmana göre; Elif ve Serdar arasında bir espirileşme yaşanıyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Ayşenur, Elif.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Çağrı, Kaan ve Oğulcan oldu.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur yarışmasında bu hafta bir ilk yaşandı ve ödül paylaşıldı. Erhan ve Yeliz ödülü paylaştı ve evini koruyamadı. Böylelikle Merve ve Zeyd elenmiş oldu.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR, ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.

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