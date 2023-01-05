Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2023 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 4 OCAK 2023

Gelinim Mutfakta'da bugün tost pastayı en iyi şekilde hazırlayarak hem kayınvalidelerin hem de Nursel Ergin'in beğenisini toplayan gelin Zeynep oldu. Zeynep 5 tam puanla günü galip tamamladı ve çeyrek altının sahibi oldu.