Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak 2023 Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 64.BÖLÜM YAYIN TARİHİ!

Camdaki Kız yeni bölüm bugün neden yok? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Camdaki Kız, her Perşemde akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolde yer aldığı Camdaki Kız'ın yayın akışında olmaması merak konusu oldu. Peki Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki Kız 64. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Camdaki Kız, her Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.