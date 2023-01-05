Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak 2023 Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 64.BÖLÜM YAYIN TARİHİ!
Camdaki Kız'ı yayın akışında göremeyenler, Camdaki bugün yok mu neden yok? sorusunu gündeme getirdi. izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız, her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Peki Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte, merak edilenler?
Camdaki Kız yeni bölüm bugün neden yok? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Camdaki Kız, her Perşemde akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolde yer aldığı Camdaki Kız'ın yayın akışında olmaması merak konusu oldu. Peki Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki Kız 64. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...
CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Camdaki Kız, her Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.
YENİ BÖLÜM TARİHİ!
Camdaki Kız'ın 64. bölümü 12 Ocak Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin resmi Instagram sayfasından da, "Camdaki Kız'a ufak bir ara... #CamdakiKız yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe 20.00'de @kanald'de. #CamdakiKız bir @ogm.pictures yapımıdır." açıklaması yapıldı.
KANAL D YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2023
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
CAMDAKİ KIZ'IN GERÇEK HİKAYESİ
Küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp, daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin giden Nalan bir gün zorla bir psikiyatri kliniğine getirilir. Onu buraya getiren yedi yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri'dir. Hayri Nalan'a hayatında başka biri olduğunu söyleyince, Nalan'ın bütün dünyası yıkılmış krizler geçirerek intihar edeceğini söylemeye başlamıştır. Geldiği her seansta doktoruna bütün hayat hikayesini yavaş yavaş anlatır Nalan.
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