Kuruluş Osman'da Osman Bey, Olof'a meydan okudu! "Nice azlar nice çoklara galip geldi"
Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yüksek aksiyona dolu sahnelerin yaşandığı 'Kuruluş Osman'ın 111. bölümünde İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı’yı tutsak etti, Edebalı üzerinden Bala Hatun’a kurduğu tuzakla her ikisini birden Marmaracık Hisarı’ndaki zindana hapsetti. Zindanda Osman Bey’i; Bala Hatun’un boynuna hançerini dayayan İsmihan Sultan ve Şeyh Edebalı’nın boynuna hançerini dayayan Olof karşıladı. Olof’un “Şimdi üstünlük bizde” sözlerine karşılık Osman Bey “Nice azlar nice çoklara galip gelir. Seni öyle bir yenilgiye uğratacağım ki!” diyerek meydan okudu. İşte günde damga vuran o anlar...
Kuruluş Osman'ın 111bölümünde; Osman Bey, Malhun Hatun'dan Bala Hatun'un Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için İsmihan Sultan'a teslim olduğunu öğrendi.
Bala Hatun'un Marmaracık'ta tutsak olduğunu öğrenen Osman Bey, harekete geçerek Alpleriyle birlikte tünel kazarak zindana ulaştı.
İSMİHAN SULTAN İLE ŞEYH EDEBALI'NIN BOYNUNA HANÇER!
Zindanda Osman Bey'i; Bala Hatun'un boynuna hançerini dayayan İsmihan Sultan ve Şeyh Edebalı'nın boynuna hançerini dayayan Olof karşıladı.
OSMAN BEY: "NİCE AZLAR NİCE ÇOKLARA GALİP GELDİ"
Olof'un "Şimdi üstünlük bizde" sözlerine karşılık Osman Bey "Nice azlar nice çoklara galip gelir. Seni öyle bir yenilgiye uğratacağım ki!" diyerek meydan okudu.
"OSMAN! BU YAPTIKLARININ BEDELİ OLMAYACAK MI SANDIN?"
Osman Bey, Şeyh Edebalı ve Bala Hatun'nu serbest bırakmasını isterken İsmihan Sultan "Bu yaptığının bir bedeli olmayacak mı sandın! Sana daha önce söyledim, Mesud'u getir, hatununu al!" sözleriyle karşılık verdi.
Osman Bey, Bala Sultan ve Şeyh Edebalı'yı almadan zindandan ayrılmak istemezken Bala Hatun'un "Devlet düşümüz ve evlatlarımız için!" ve Şeyh Edebalı'nın "Cümle cihanın ikbali için gitmelisin!" sözleri karşısında Bala ve Edabalı'yı kurtarmak için yeni bir hamle yapmak için gitmek zorunda kaldı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 111. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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