Kuruluş Osman'da Osman Bey, Olof'a meydan okudu! "Nice azlar nice çoklara galip geldi"

Osman Bey, Bala Sultan ve Şeyh Edebalı'yı almadan zindandan ayrılmak istemezken Bala Hatun'un "Devlet düşümüz ve evlatlarımız için!" ve Şeyh Edebalı'nın "Cümle cihanın ikbali için gitmelisin!" sözleri karşısında Bala ve Edabalı'yı kurtarmak için yeni bir hamle yapmak için gitmek zorunda kaldı.