Arka Sokaklar bu hafta var mı? Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Bir aydır yeni bölümü ekranlara gelmeyen Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 6 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'Mumya' filmi yer alıyor. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 13 Ocak'ta başlaması bekleniyor.