Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir aydır yeni bölümü ekranlara gelmeyen Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak eden seyirciler, dizi hakkında detayları araştırmaya başladı. 17 sezondur ekranlara gelen Arka Sokaklar hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
Arka Sokaklar bu hafta var mı? Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Bir aydır yeni bölümü ekranlara gelmeyen Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?
Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 6 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'Mumya' filmi yer alıyor. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 13 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.
ARKA SOKAKLAR 637. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
11 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 637. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem'i yakalamaya çalışan Rıza Baba, ona ulaşabilmek için Nurcan'ı gizli göreve yolluyor!
Kadem, Yavuz tarafından yakalanır. Heyecanlı operasyonda Kadem'i bir sürpriz beklemektedir. Derya'nın yüklü miktarda borcu vardır. Haksız suçlamalarla birlikte Derya'yı zor anlar bekler. Dilek'in nişanlısı Mete ve eski sevgilisi Tunç karşı karşıya gelir. Dilek bu olaylarda ikisinin arasında kalacaktır. Ayşe, ablasının yüzündeki morlukları görür. Eniştesi Hikmet'i son kez uyaracaktır. Amina ülkeden sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kalacaktır. Buna neden olan kişi ise öz kardeşi Asaf'tan başkası değildir.
ARKA SOKAKLAR 636. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
4 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 636. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem, mallarına el koyan ekipten intikam almak için Yavuz Komiseri kaçırıyor!
Ekip, Kadem'in uyuşturucularına el koyar. Her şeyi elinden alınan Kadem, intikam almak için Yavuz'u seçer.
Atıf yıllar önce parktan Sema adında küçük bir kız çocuğu kaçırır. Sema yıllar boyu Atıf'tan şiddet görür; ama Atıf, yaptıklarının cezasını ödeyecektir.
Şule, gittiği spor salonuna kredi kartı bilgilerini verince Çoban ailesinin başına beklenmedik işler açılacaktır.
Tunç'un eski nişanlısı Dilek, Mete adında biriyle ilişki yaşamaya başlamıştır. Mete zengin bir ailenin oğludur ama onun da gizlediği bazı gerçekler bulunmaktadır.
ARKA SOKAKLAR 635. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
28 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 635. Bölümünde ekip, uyuşturucu baronu Kadem ile ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor!
Uyuşturucu baronu Kadem'in başı ekip yüzünden derttedir. Eline geçen ilk fırsatta piyasayı yeniden ele geçirmeye çalışır.
Amina, kardeşi Asaf tarafından hiç beklenmedik bir olayla karşılaşacaktır.
Murat, kumar borcu yüzünden çocuğu Timuçin'i tehlikeye atar. Ekip Timuçin'i kurtarmak için var güçleriyle çalışacaktır.
Merve'nin başına gelen kötü olaylar abisi Doğan'ı harekete geçirir. Doğan kardeşinin intikamını almaya çalışır.
Yavuz'un geçmişi peşini bırakmaz. Bu durum onun ekipteki görevini sorgulamasına neden olacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Kısmetse Olur 22.BÖLÜM ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
- 2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?
- Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!
- ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...
- Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? Liderlik yarışı...
- AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!
- Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?
- ARABULUCULUK SINAV SONUÇ EKRANI! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...
- 2023 KPSS sınavları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM SINAV TAKVİMİ TARİH BİLGİSİ