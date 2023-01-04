Kısmetse Olur 22.BÖLÜM ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı, 22. bölüm ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur 22. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman çıktı mı? İşte, detaylar....

KISMETSE OLUR 22.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur 22. bölümü yarın, YouTube'da saat 18.30'da başlayacaktır.