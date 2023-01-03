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NETFLİX HAYRANLARI YIKILDI! İkinci sezonu bekleniyordu! Ünlü diziden İPTAL KARARI! Sebebi ise...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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NETFLİX HAYRANLARI YIKILDI! İkinci sezonu bekleniyordu! Ünlü diziden İPTAL KARARI! Sebebi ise...

Netflix'in 2. sezonu merakla beklenen 1899 dizinden sevenlerini üzecek haber geldi. Dizinin iptal edildiği haberini, yaratıcılarından Baran bo Odar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dizi hakkındaki gelişmeleri takip edenler, 1899 dizisi neden iptal edildi? Netflix 1899 dizisi 2.sezon olmayacak mı? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, merak edilen ayrıntılar...

1899 dizisi iptal mi edildi? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Dark'ın yaratıcılarından Baran bo Odar'ın yapımcı koltuğunda oturduğu Netflix dizisi 1899, uzun süredir eleştirilerin odağında yer arıyordu. Dizinin hayranlarını üzecek haber, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Açıklanan habere göre; 1899 dizisinin 2.sezonu olmayacak. Peki, 1899 dizisi neden iptal edildi? İşte, sebebi...

1899 NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Dijital yayın platformu Netflix'in geçen sene çıkan dizilerinden 1899, ilk çıktığından beri milyonlar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Çalıntı iddiaları yüzünden itibarı gittikçe düşen dizi için iptal kararı alındı.

1899 İKİNCİ SEZON OLACAK MI?

Netflix'in geçtiğimiz sene çıkan dizilerinden 1899, yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştu. Ancak çalıntı iddiaları yüzünden itibarı düşen dizinin iptal edildiği öğrenildi.Yapımcılar tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin ikinci sezonu olmayacak.

Dizinin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla dizinin iptal edildiğini ve ikinci sezonun çıkmayacağı bildirildi.

1899 KONUSU

1989, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.

Yeni yüzyıla ve kendilerini bekleyen yeni hayata yaklaşmakta olan insanlar, okyanusta sürüklenen bir göçmen botuyla karşılaşırlar. Bu beklenmedik durum onların hayatlarının değişmesine, korkunç bir kabusun içine sürüklenmelerine neden olur.

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