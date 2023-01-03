Kısmetse Olur 20.BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, saat kaçta?
Kısmetse Olur, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekranlara kilitliyor. Programın yeni formatına "Aşkın Gücü" ismi eklendi. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur'un 19.bölümünün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Kısmetse Olur eleme günü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 20. fragman çıktı mı?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı, ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur 20.bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman çıktı mı? Kısmetse Olur eleme hangi gün, saat kaçta? İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR 20.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur 20. bölümü bugün, YouTube üzerinden saat 18.30'da başlayacaktır.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR, ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?
Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.
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