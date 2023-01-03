Kısmetse Olur 20.BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, saat kaçta?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı, ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur 20.bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman çıktı mı? Kısmetse Olur eleme hangi gün, saat kaçta? İşte, detaylar...

KISMETSE OLUR 20.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur 20. bölümü bugün, YouTube üzerinden saat 18.30'da başlayacaktır.