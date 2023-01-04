Gelinim Mutfakta 4 Ocak PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Hafta içi yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. Programın takipçileri bugün de "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gelinim Mutfakta 4 Ocak Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 4 OCAK 2023

Gelinim Mutfakta bugünün kazananı henüz belli olmadı.