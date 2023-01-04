Gelinim Mutfakta 4 Ocak PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 4 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler....
Hafta içi yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. Programın takipçileri bugün de "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gelinim Mutfakta 4 Ocak Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 4 OCAK 2023
Gelinim Mutfakta bugünün kazananı henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 3 OCAK 2023
Gelinim Mutfakta stüdyolarında heyecan devam ederken, Nursel Ergin'in açıkladığı günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. 3 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta çeyreği alan gelin Hatice oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 OCAK 2023 SALI
HATİCE- 25
ECE- 9
DERYA- 8
ZEYNEP- 8
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