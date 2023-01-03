Müge Anlı yine en çok konuşulan yine en çok izlenen oldu

Dünkü yayına ise yine ihbarlar yağdı. Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.