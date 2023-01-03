Müge Anlı yine en çok konuşulan yine en çok izlenen oldu
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı.
Dün yayınlanan (2 Ocak) Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Tüm Kişiler' de %7,56 izlenme oranı ve %46,98 izlenme payıyla gün birincisi oldu.
ÇİRKİN MESAJLAR ATTIĞI 64 YAŞINDAKİ KADINA ZARAR MI VERDİ?
Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan hakkındaki konuşulmaya devam edildi.
Tokat Valiliği tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan yazılı açıklamada Sinan Sarıdoğan hakkında günümüze kadar yapılan müracaatlar sonucunda Cumhuriyet Savcılığında 23 kez adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.
Dünkü yayına ise yine ihbarlar yağdı. Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.
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